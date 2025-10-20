Frauen-Landesliga: Bernecker Chancen sind in Albeck Mangelware

1 Die Spvgg Berneck/Zwerenberg hatte sich ihr Auswärtsspiel in Albeck anders vorgestellt. Foto: Klink Die Spvgg Berneck/Zwerenberg kassiert eine deutliche 0:5-Niederlage beim TSV Albeck.







TSV Albeck – Spvgg Bereck/Zwerenberg 5:0 (2:0). Ganz anders als erhofft war für die Spvgg Berneck/Zwerenberg in der Frauen-Landesliga der Spielverlauf in Albeck. Schon bevor Verna Essig (7.) den Führungstreffer für die Gastgeberinnen erzielte, konnte Torhüterin Nicole Ehnis mit zwei Paraden glänzen. Danach kamen die Schwarzwälderinnen besser ins Spiel, wirklich dicke Torchancen blieben aber Mangelware. Durch einen Freistoß in der 43. Minute erhöhte Madeleine Schattauer zum 2:0-Pausenstand.