Frauen-Landesliga: Bernecker Chancen sind in Albeck Mangelware
1
Die Spvgg Berneck/Zwerenberg hatte sich ihr Auswärtsspiel in Albeck anders vorgestellt. Foto: Klink

Die Spvgg Berneck/Zwerenberg kassiert eine deutliche 0:5-Niederlage beim TSV Albeck.

TSV Albeck – Spvgg Bereck/Zwerenberg 5:0 (2:0). Ganz anders als erhofft war für die Spvgg Berneck/Zwerenberg in der Frauen-Landesliga der Spielverlauf in Albeck. Schon bevor Verna Essig (7.) den Führungstreffer für die Gastgeberinnen erzielte, konnte Torhüterin Nicole Ehnis mit zwei Paraden glänzen. Danach kamen die Schwarzwälderinnen besser ins Spiel, wirklich dicke Torchancen blieben aber Mangelware. Durch einen Freistoß in der 43. Minute erhöhte Madeleine Schattauer zum 2:0-Pausenstand.

 

Kapitaler Abspielfehler

In der Halbzeitpause hatten der Spielleiter und Trainer Manuel Gall die Hoffnung, dass noch etwas geht, denn die Albecker Abwehr schien verwundbar. Nach einem kapitalen Abspielfehler (54.) ließ sich Nicola Hofstetter die Chance nicht entgehen und erhöhte auf 3:0. Bereits drei Minuten später traf Verena Essig erneut. Den Sack endgültig zu machte Vanessa Perini (69.) mit dem 5:0.

 