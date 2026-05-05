Frauen in den Wechseljahren Warum ein „Hormonbauch“ bedenklich ist und wie man ihn weg bekommt
Carolin Klinger 05.05.2026 - 06:00 Uhr
Viele Frauen achten auf ihre Ernährung und machen Sport, trotzdem nehmen sie am Bauch zu. Eine Ärztin erklärt, warum man dies ernst nehmen sollte und was man dagegen tun kann.
Bei vielen Frauen zwischen 40 und 50 Jahren wird der Bauch plötzlich dicker. Die Ärztin Viktoria Schelle macht in ihrem Ratgeber „Hormonbauch“ darauf aufmerksam, dass es dabei nicht um ein rein optisches, sondern um ein gesundheitliches Problem geht.