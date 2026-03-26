Frauen im Handwerk: Wie sich Frauen in Männerberufen behaupten

Die Regio-Messe Lörrach widmet sich dem Thema Gleichberechtigung im Handwerk.
Es hat lange gedauert, bis sich Ärztinnen nicht mehr fragen lassen mussten, wann denn nun eigentlich der Arzt kommt. Doch die erzielten Fortschritte haben offenbar noch nicht jede Branche erreicht. Im Rahmen der Regio-Messe Lörrach wurde deshalb in diesem Jahr ein „Handwerkerinnen-Hock“ abgehalten. Dabei kamen drei Frauen zu Wort, die sich für typische Männerberufe entschieden haben und dabei noch viel zu oft mit Vorurteilen konfrontiert sind.