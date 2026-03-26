Frauen im Handwerk: Wie sich Frauen in Männerberufen behaupten

Es hat lange gedauert, bis sich Ärztinnen nicht mehr fragen lassen mussten, wann denn nun eigentlich der Arzt kommt. Doch die erzielten Fortschritte haben offenbar noch nicht jede Branche erreicht. Im Rahmen der Regio-Messe Lörrach wurde deshalb in diesem Jahr ein „Handwerkerinnen-Hock“ abgehalten. Dabei kamen drei Frauen zu Wort, die sich für typische Männerberufe entschieden haben und dabei noch viel zu oft mit Vorurteilen konfrontiert sind.

Den Anfang machte die Bauingenieurin Melanie Waldmann mit ihrem Vortrag „Nett gemeint – trotzdem scheiße“. Dabei wies die Geschäftsführerin der Mayer Bährle GmbH auf eine Form der freundlich verpackten Diskriminierung hin, der sie sich in der von Männern geprägten Baubranche selbst in ihrer Position noch immer ausgesetzt sieht. Dabei geht es um unterschwellige Zweifel an der fachlichen Kompetenz von Frauen, die sich nicht selten durch zwar gut gemeinte, aber letztlich doch herablassende Kommentare bemerkbar machen.

Vorurteile überprüfen

Waldmann hatte drei Beispielsätze mitgebracht: „Ist der Chef heute auch da?“, „Man merkt, dass Sie sich wirklich gut eingearbeitet haben?“ oder auch „Können Sie das technisch noch einmal mit Ihren Kollegen abklären?“ Schließlich bat sie das Publikum, seine eigenen Vorurteile zu überprüfen. „Wem trauen Sie eine komplexe statische Berechnung zu?“, fragte Waldmann in die Runde. Hinter ihr auf der Bühne war das Bild eines Dreier-Teams zu sehen, das sich über wichtige Papiere beugt – zwei Männer und eine Frau.

Die Bauingenieurin zeigte Verständnis für diejenigen, die insgeheim einen der Männer wählten: „Das ist nicht schlimm. So sind wir geprägt.“ Doch schlug sie vor, diese Prägung durch mehr weibliche Vorbilder und das häufigere Benutzen der weiblichen Form in der Sprache aufzuweichen. Ein nicht ganz einfaches Unterfangen in einer Branche, in der gerade einmal elf Prozent der Angestellten weiblich sind.

Dabei sind mehr Frauen im Handwerk bei 200 000 offenen Stellen und 125 000 ungeklärten Unternehmensnachfolgen kein Gleichberechtigungsspleen, sondern fast schon eine Notwendigkeit. „Wir schließen 50 Prozent der Gesellschaft aus“, verdeutlichte die Referentin das Problem. Die Folgen dieser fehlenden weiblichen Fachkräfte seien ein zunehmender Sanierungsstau und mit dem Sterben von Betrieben auch ein unwiederbringlicher Verlust an Wissen.

Die Referentin warb deshalb für mehr Offenheit und weniger Schubladendenken. Schließlich würden gemischte Teams auch mehr innovative Lösungen hervorbringen, wusste sie zu berichten. Auch setzte sie sich für eine gleiche Bezahlung von Frauen ein, letztlich sei dies eine Präventionsmaßnahme gegen spätere Altersarmut in der Rente. Unter Applaus schloss sie ihre kurze und prägnante Rede mit den Worten: „Wir müssen aufhören, überrascht zu sein, wenn Frauen ihren Job einfach gut machen!“

Als Frau keine Probleme

Im Anschluss bat Moderator Jan-Arne Gehlert noch zwei junge Frauen in der Ausbildung auf die Bühne: Lisa-Marie Strickle ist im dritten Lehrjahr bei der Brauerei Lasser, während sich Leonie Zens beim Unternehmen Beckert zur Malerin und Lackiererin ausbilden lässt.

Bei der angehenden Brauerin mit Abitur war es ein Ferienjob bei Lasser, der den Ausschlag für die Ausbildung gab. Zwar wünsche sie sich manchmal bei der Arbeit ein wenig längere Arme, doch ansonsten habe sie als Frau keine Probleme. „Wenn man etwas wirklich will, dann wird es auch gut“, zeigte sie sich überzeugt.

Auch Leonie Zens ist sehr glücklich mit ihrer Ausbildung, die sie nach dem Hauptschulabschluss und einem Praktikum begann. Sie stamme aus einer Handwerkerfamilie, berichtete die junge Frau im dritten Lehrjahr. In ihrem Betrieb habe sie sich sofort zu Hause gefühlt, auch wenn sie zunächst für die Arbeit noch etwas Kraft aufbauen musste. Und zumindest an der Berufsschule ist sie als Frau längst keine Exotin mehr.

Ihre Klasse sei zur Hälfte weiblich, berichtete die angehende Gesellin. Das macht Mut, dass es auch im Handwerk bald mehr als nur 17 Prozent Meisterinnen und 16 Prozent Betriebsinhaberinnen geben wird.