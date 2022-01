1 Der Zusammenhalt der Generationen in der Stadt ist eines der Herzensthemen von Lara Kiolbassa. Foto: Fritsche

Schramberg - Lara Kiolbassa gehört der politischen Vereinigung "Buntspecht – Liste für Umwelt und Bürgernähe" an und ist dort auch Schriftführerin. Schon im ersten Anlauf wurde sie 2019 in den Gemeinderat gewählt. Buntspecht hat sie als politische Heimat vor allem wegen der Themen Nachhaltigkeit, Umweltschutz und Klimawandel gewählt. Aber auch die Kinder- und Schülerförderung, der Zusammenhalt von Jung und Alt und generell die Stadtentwicklung liegen ihr am Herzen.

Literatur, Kunst und Medien

Kiolbassa ist in Schramberg geboren und hat am Gymnasium ihr Abitur gemacht. Es folgten ein zunächst auf einige Wochen angesetztes Praktikum bei der Lokalredaktion Schramberg des Schwarzwälder Boten – aus der eine bereits mehr als sechsjährige freie Mitarbeit als Reporterin wurde. Inzwischen begann sie an der Uni Konstanz ihr Studium der Literatur-, Kunst- und Medienwissenschaft. Gewählt hatte sie die Fächerverbindung anfangs wegen der Literatur, mit der Zeit gefiel ihr aber die Kunst immer mehr, vor allem die Malerei des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Den Bachelor-Abschluss machte sie im August 2021, der Master-Abschluss soll 2023 folgen. Auch weil es eng mit den Inhalten ihres Studiengangs zusammenhängt, hat sie seit einigen Monaten den Instagramaccount des Radfahrvereins Edelweiß Sulgen übernommen. Im März wird sie ein Praktikum beim Stadtmuseum Stockach absolvieren.

Einiges zu tun

Vielfältig sind ihre Aktivitäten neben dem Studium: Von den Aufführungen der Theaterwerkstatt ist sie als vielseitige Schauspielerin bekannt. Bei der Stadtmusik Schramberg spielt sie Saxofon, macht in der St.-Laurentius-Kirche Kantoren-Dienst und singt im Chor mit. Bei der Narrenzunft Schramberg tanzt sie im Zunftballett, vor Kurzem ist sie auch in den Kolping-Verein eingetreten. Keine Überraschung bei ihrer Studienwahl ist, dass sie beim Podium Kunst mithilft. Möglich ist das alles, weil sie ihren Wohnsitz in Schramberg behalten hat. Nach Konstanz ist es nicht so weit und im Master-Studiengang hat sie nicht mehr so viele Präsenzstunden vor Ort.

"Was, du bleibst in Schramberg?", wurde sie nach dem Abitur oft gefragt. Doch durch die Arbeit für die Tageszeitung hat sie so viel über die Stadt, ihre Bewohner und Unternehmen kennengelernt, dass sie mit der Zeit nicht mehr weg wollte: "Wir haben eine lebendige, schöne und wertvolle Stadt." Freiheit könne auch heißen, sich zum Bleiben zu entscheiden. "Das ist so positiv, dass man hier wohnen und die Stadtentwicklung mitgestalten kann, egal in welchem Alter." So sieht sie viele Berührungspunkte für sich zum Juks³.

Gegen den "Hang zur Heimatflucht"

Froh ist sie nach ihren persönlichen Erfahrungen, dass es inzwischen Schulsozialarbeiter gibt. "Es ist wichtig, dass Schüler, Eltern und Lehrer mehr reflektieren, was an ihrer jeweiligen Schule läuft." Schramberg ist für sie darüber hinaus eine sichere Stadt für Kinder, Frauen und auch Männer. "Das soll so bleiben, auch die Jugend soll erkennen, wie schön es hier ist", spricht sie sich gegen den bei vielen jungen Leuten verbreiteten "Hang zur Heimatflucht" aus. Schramberg habe viel Potenzial, das man noch mehr herausstellen müsse und weiterentwickeln könne. Gleichzeitig sieht Kiolbassa eine Holschuld bei Schülern, Auszubildenden und Studenten, über die vielen Möglichkeiten Bescheid zu wissen und dafür offen zu sein. "Zum Beispiel für die tolle vielfältige Vereinslandschaft."

Info: Die Serie

Die Fraktionen der Aktiven Bürger, der Freien Liste und der ÖDP haben keine weiblichen Mitglieder in ihren Reihen, die Fraktion SPD/Buntspecht hat vier (jeweils zwei Buntspecht und zwei von der SPD) und die CDU mit Barbara Kunst eines. Unsere Redaktion stellt die Frauen im Schramberger Gemeinderat im Rahmen seiner Serie vor.