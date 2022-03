1 Wertschätzung wäre ein Wunsch zum Weltfrauentag. Foto: Mariakray – stock.adobe.com

Rottweil - Seit mehr als 100 Jahren gibt es den Weltfrauentag. Besonders gefeiert wird er meist nicht. Wir haben mit Renate Weiler und Petra Wagner vom Verein Frauen helfen Frauen gesprochen, warum gerade Frauen am 8. März allen Grund haben, diesen Tag zu feiern.

Frauen bekommen traditionell am Weltfrauentag Blumen geschenkt, wenn überhaupt. Letztlich soll es an diesem Tag ja auch um Wertschätzung gehen. Sind da Blumen ausreichend?

Geschenke zum Weltfrauentag haben wir bisher nie erhalten. Wenn wir uns etwas wünschen dürften, dann wäre das eine bewusste Wertschätzung für alle Frauen dieser Welt. Diese leisten in den jeweiligen Positionen, in die sie durch das Leben gestellt sind, Großes.

Warum sollte man überhaupt den Weltfrauentag feiern?

Ziel des Weltfrauentages ist es, immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass alle Geschlechter gleichberechtigt sind, dass also Frauen die gleichen Rechte zum Beispiel in den Bereichen Bildung, Beruf, Politik, Beziehung und der Selbstbestimmung über ihren Körper haben. Seit dem ersten Weltfrauentag im Jahr 1911 hat sich vieles weiterentwickelt, beispielsweise die Einführung des Wahlrechts für Frauen in Deutschland im Jahr 1919 und die Aufnahme der Gleichberechtigung in die Grundrechte.

Speziell in unserem Arbeitsbereich als Fachberatungsstelle bei häuslicher und sexueller Gewalt war es ein großer Schritt, dass seit einer Gesetzesänderung 1977 die Vergewaltigung in der Ehe eine Straftat darstellt. 2016 kam es auch durch den Einsatz unseres Dachverbandes, des Bff, zu einer weiteren Gesetzesänderung im Bereich der sexuellen Selbstbestimmung. Handlungen, die "gegen den erkennbaren Willen einer anderen Person sind", sind strafbar.

Es bleibt aber viel zu tun – in Deutschland wie auch weltweit. So ist der Tag wichtig im Sinne einer Mahnung, eines Appells. In Deutschland geht es um Themen wie Lohn-gleichheit, gleiche Aufstiegschancen, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und, wiederum für uns zentral, um ein gewaltfreies Miteinander. Weltweit sind noch viele Frauen von der Bildung ausgeschlossen, sie sind medizinisch schlechter versorgt als Männer, sie werden verfolgt, wenn sie sich für Frauenrechte einsetzen. Den Frauen, die ihr Leben unter solch schweren Umständen gestalten, gebührt unsere Aufmerksamkeit, Anerkennung und Unterstützung.

Die Pandemie ist vor allem eine der Mütter, weil sie es sind, die während geschlossener Schulen und Kindergärten die Betreuung übernehmen mussten und noch müssen. Ist die Gleichberechtigung in Gefahr?

Die Pandemie war und ist für alle Familienmitglieder eine Herausforderung. In vielen familiären Strukturen haben tatsächlich die Frauen einen Großteil der Betreuungsleistung und damit einen sehr wichtigen gesellschaftlichen Beitrag übernommen. Oft haben sie ihre eigenen Interessen hintangestellt. Es hat sich damit auch gezeigt, dass Frauen eine unglaubliche Kraft in sich tragen und in der heutigen Arbeitswelt dringend gebraucht werden.

Was muss sich gesellschaftlich ändern?

Frauen verdienen die gleiche gesellschaftliche und berufliche Akzeptanz und Wertschätzung wie alle Menschen. Sie sollten alle in gewaltfreien Beziehungen leben dürfen. Es wäre speziell in unserem Arbeitsbereich wichtig, dass viele, ob Einzelpersonen oder Institutionen, sensibel werden, Gewalt zu erkennen und sich dafür einsetzen, diese zu stoppen.

Es heißt, Frauenrechte gehen alle an. Was bringt es den Männern, sich für Frauenrechte einzusetzen?

Es geht nicht um etwas Gewinnbringendes, sondern um eine grundsätzliche Haltung. Frauenrechte sind Menschenrechte. Alle Menschen profitieren davon, in einer pluralen Gesellschaft zu leben, die die hohen Kompetenzen, die Frauen einzubringen haben, bestmöglich nutzt und wertschätzt.

Reden wir über weibliche Wut. Für die gibt es viele Gründe, vor allem, wenn man in Entwicklungsländer schaut. Bei uns sind es Dinge wie eine schlechtere Bezahlung, MeToo, festgezurrte Rollenbilder... Brauchen wir mehr weibliche Wut?

Wut allein hilft nicht weiter. Sie wird wertvoll, wenn sie Energie freisetzt, um Änderungen anzugehen. Viele Frauen weltweit machen sich auf, im Wissen um das eigene Können, Probleme anzusprechen und selbstbewusst ihre Rechte und Lösungen für prekäre Lebenssituationen einzufordern. Sie vertreten mutig ihre Standpunkte und lassen sich nicht abweisen. Sie verdienen unseren höchsten Respekt.

Wenn wir den Blick auf Rottweil richten, wo sehen Sie bei uns in der Stadt Verbesserungsbedarf?

Gewalt gegen Frauen und Mädchen sowie auch sexueller Missbrauch sind leider überall, auch in Rottweil und in unserem Landkreis präsent. So haben wir im vergangenen Jahr in unseren Arbeitsbereichen insgesamt 425 Beratungsgespräche geführt. Wir sind dankbar, dass wir unter anderem vom Landkreis Rottweil und den Städten des Kreises, unter anderem der Stadt Rottweil, gefördert werden und so eine Anlaufstelle für Betroffene bieten können. Ein Frauenhaus, mit dem wir dann zusammenarbeiten könnten, wäre für besonders stark betroffene Personen, eine wertvolle ergänzende Anlaufstelle.