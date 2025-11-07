Frauen Handball: Lösbare Aufgabe für HSG

Verbandsligist Hossingen/Meßstetten peilt gegen das Schlusslicht den dritten Saisonsieg an. Die Albstädterinnen sind gegen Schramberg/Sulgen Favorit.
VERBANDSLIGA FRAUEN HSG Hossingen/Meßstetten – SG Gutach/Wolfach (Sonntag 17 Uhr, Heuberghalle Meßstetten). Bereits zum zweiten Mal nach dem 40:38 zum Auftakt beim VfL Nagold durchbrach der Aufsteiger HSG Hossingen-Meßstetten beim 41:47 gegen die SpVgg Mössingen die 40 -Tore-Schallmauer, was im Normalfall für einen Erfolg reichen sollte. Wie schon beim 33:41 gegen die HSG Dreiland in der Woche zuvor wackelte die Hintermannschaft jedoch bedenklich. Nur eine Momentaufnahme oder geht es in dieser Form am Sonntag gegen das Schlusslicht SG Gutach/Wolfach so weiter?