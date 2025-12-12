Frauen-Handball: „Füchsinnen“ hoffen auf Trendwende

Die Weilstetter Verbandliga-Frauen müssen ebenso wie die HSG Hossingen/Meßstetten auswärts ran. Die Albstädterinnen wollen in der Landesliga ihre weiße Weste wahren.
VERBANDSLIGA FRAUEN VfL Nagold – TV Weilstetten (Samstag 20 Uhr, Bächlenhalle). Trotz eines erneuten personellen Aderlasses vor der Saison gab das letztjährige Schlusslicht TV Weilstetten zu Beginn eine wesentlich bessere Figur als im Vorjahr ab. Auf den ersten Rückschlag mit dem 25:45 gegen die SpVgg Mössingen wurde mit einem 25:19 gegen die SG Gutach/Wolfach reagiert. Doch seitdem läuft es überhaupt nicht mehr und gegen die SG Tübingen (22:36), die SG Altdorf/Ettenheim (22:32), den TuS Steißlingen II (24:36) und die SG Maulburg/Stetten (22:42) wurde allesamt zweistellig verloren.