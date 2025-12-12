Frauen-Handball: „Füchsinnen“ hoffen auf Trendwende
1
Schaffen es die Weilstetter Trainer Michael Beilharz (links) und Timo Luppold mit ihrem Team zurück in die Erfolgsspur? Foto: Kara

Die Weilstetter Verbandliga-Frauen müssen ebenso wie die HSG Hossingen/Meßstetten auswärts ran. Die Albstädterinnen wollen in der Landesliga ihre weiße Weste wahren.

VERBANDSLIGA FRAUEN VfL Nagold – TV Weilstetten (Samstag 20 Uhr, Bächlenhalle). Trotz eines erneuten personellen Aderlasses vor der Saison gab das letztjährige Schlusslicht TV Weilstetten zu Beginn eine wesentlich bessere Figur als im Vorjahr ab. Auf den ersten Rückschlag mit dem 25:45 gegen die SpVgg Mössingen wurde mit einem 25:19 gegen die SG Gutach/Wolfach reagiert. Doch seitdem läuft es überhaupt nicht mehr und gegen die SG Tübingen (22:36), die SG Altdorf/Ettenheim (22:32), den TuS Steißlingen II (24:36) und die SG Maulburg/Stetten (22:42) wurde allesamt zweistellig verloren.

 

Ob die Trendwende gegen den mit einer ausgeglichenen Bilanz von 10:10 Punkten auf dem achten Platz befindlichen VfL Nagold gelingt, erscheint fraglich. SG Maulburg/Steinen – HSG Hossingen/Meßstetten (Samstag 18 Uhr, Sporthalle Steinen). Mit einigen Personalproblemen begibt sich die HSG Hossingen/Meßstetten zum Auswärtsspiel zur SG Maulburg/Steinen. Gelingt es dem Gastteam diese zu kompensieren, dann könnte ein spannendes Spiel zweier Teams auf Augenhöhe erwartet werden. Denn die SG rangiert mit 12:8 Punkten auf dem fünften Tabellenplatz, wohingegen die HSG sich mit einem Zähler weniger auf dem siebten Rang befindet. LANDESLIGA FRAUEN HSG Mimmenhausen/Mühlhofen – HSG Albstadt (Sonntag 16 Uhr, Sporthalle Bildungszentrum Salem). Zum Abschluss des Kalenderjahres geht es für die Albstädter Damen an den Bodensee. In Salem könnten die Gäste schon früh in der Runde dafür sorgen, dass Mimmenhausen aus dem Meisterschaftsrennen raus sein könnte. Denn bei einem Albstädter Auswärtssieg, hätten die Gastgeberinnen vermutlich kaum mehr aufzuholende sieben Zähler Rückstand auf den Primus, der nach dem Sieg am „Grünen Tisch“ gegen die HSG Konstanz weiterhin ohne Verlustpunkte mit einer blütenweißen Weste da steht.

 