Frauen-Handball: Dornstettens Handball-Damen wollen souverän in die Winterpause

Beide Frauen-Handball-Mannschaften der SG Dornstetten stehen vor ihrem letzten Auswärtsspiel in 2025. Die Teams spielen in der Oberliga und Bezirksoberliga.
TSV Köngen – SG Dornstetten (Samstag, 18 Uhr). Für die SG Dornstetten steht am Wochenende das letzte Oberliga-Gastspiel des Jahres an. Die Reise führt zum TSV Köngen, der aktuell mit 6:12 Punkten auf dem 10. Tabellenplatz rangiert. Auf dem Papier scheint die Aufgabe machbar, doch die Mannschaft weiß: In dieser Liga darf man keinen Gegner unterschätzen.