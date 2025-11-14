Frauen Handball: Die HSG Albstadt reist zum Top-Duell an den Bodensee

Die Verbandsliga-Frauen aus Hossingen und Meßstetten wollen auch in Tübingen siegen. Die Albstädterinnen messen sich mit dem Primus in Konstanz.
VERBANDSLIGA FRAUEN SG Tübingen – HSG Hossingen/Meßstetten (Sonntag 18 Uhr, Sporthalle des Landkreises Tübingen-Derendingen). Schnell hat sich der Aufsteiger HSG Hossingen-Meßstetten als momentaner Sechstplatzierter in der neuen Umgebung zurechtgefunden. Während die Erfolge gegen den VfL Nagold (40:38) und den TV Weilstetten (31.26) verhältnismäßig knapp ausfielen, wurde in der Vorwoche das Schlusslicht SG Gutach/Wolfach (40:25) deklassiert.