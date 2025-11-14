Frauen Handball: Die HSG Albstadt reist zum Top-Duell an den Bodensee

Die Verbandsliga-Frauen aus Hossingen und Meßstetten wollen auch in Tübingen siegen. Die Albstädterinnen messen sich mit dem Primus in Konstanz.

VERBANDSLIGA FRAUEN SG Tübingen – HSG Hossingen/Meßstetten (Sonntag 18 Uhr, Sporthalle des Landkreises Tübingen-Derendingen). Schnell hat sich der Aufsteiger HSG Hossingen-Meßstetten als momentaner Sechstplatzierter in der neuen Umgebung zurechtgefunden. Während die Erfolge gegen den VfL Nagold (40:38) und den TV Weilstetten (31.26) verhältnismäßig knapp ausfielen, wurde in der Vorwoche das Schlusslicht SG Gutach/Wolfach (40:25) deklassiert.

Gegen den Tabellenvorletzten SG Tübingen, der mit Ausnahme des 36:22-Kantersiegs gegen den TV Weilstetten bei den anderen sieben Auftritten nahezu chancenlos war, könnte ein weiterer Erfolg nachgelegt werden. SG Altdorf/Ettenheim – TV Weilstetten (Sonntag 17.30 Uhr, Herbert-König-Sporthalle Ettenheim). Uneinheitlich präsentiert sich der TV Weilstetten im bisherigen Saisonverlauf. Bei den Erfolgen gegen die HSG Dreiland (27:26) und die SG Gutach/Wolfach (25:19) stimmten Leistung und Ergebnis; ein 22:28 gegen Spitzenreiter SV Allensbach II ist kein Beinbruch und gegen die HSG Hossingen-Meßstetten (26:31) hatten schon andere Teams äußerst große Probleme.

Zweimaliger Rückfall in „alte Muster“

Zweimal gab es aber bereits einen Rückfall in „alte Muster“. Während die 25:45-Niederlage gegen die SpVgg Mössingen in dieser Höhe schmerzte, könnte das 22:36 gegen die zuvor punktelose SG Tübingen am Ende der Runde äußerst negative Folgen haben. Welches Gesicht zeigen die „Füchsinnen“ nun am Sonntag im Gastspiel bei der SG Altdorf/Ettenheim? LANDESLIGA FRAUEN HSG Konstanz – HSG Albstadt (Sonntag, 18 Uhr, Schänzle-Sporthalle).

Im Titelkampf entwickelt sich ein Duell zwischen dem Spitzenreiter HSG Konstanz (10:0 Punkte) und dem Zweitplatzierten HSG Albstadt an (8:0). In den bisherigen Begegnungen zeigte das Duo fast durchweg herausragende Leistungen. Das Torverhältnis von +50 auf Konstanzer Seite ist mit dem selbigen der Albstädterinnen (+40) zu vergleichen, so dass am Sonntag der Sieger schon einen großen Schritt in Richtung Verbandsliga-Aufstieg machen kann.