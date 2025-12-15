Frauen Handball: Albstädter Weste bleibt weiß

1 Alles ab verlangten die Weilstetter Frauen ihren Gegnerinnen aus Nagold. Foto: Hofmann Die Landesliga-Frauen gehen ohne Punktverlust in die Weihnachtspause. Niederlagen setzte es dagegen für die Frauen aus Weilstetten und Hossingen-Meßstetten.







Link kopiert



VERBANDSLIGA FRAUEN VfL Nagold – TV Weilstetten 31:29 (15:13). In den ersten 18 Minuten erwies sich Weilstetten als sehr stabil, musste jedoch nach dem 7:8 durch Lea Herrmann vier Gegentreffer hintereinander schlucken. Schnell befanden sich die Gäste wieder in der Spur und verkürzten in der 27. Minute abermals in Person von Lea Herrmann auf 12:13. Mit 13:15 fiel auch der Halbzeitrückstand knapp aus. Mehr Sorgenfalten herrschten, als der VfL anzog und nach 46 Minuten mit 26:20 in Front lag. Nagolds Aileen Hoffmann machte mit dem 31:26 in der 57. Minute den Deckel drauf, fortan gelang nie aufsteckenden Weilstetterinnen etwas Ergebniskosmetik. TV Weilstetten: Hertzler, Menzel, Bitzer Le. Herrmann (3), La. Herrmann (6), Beilharz (5), Durmus, Krohn, Schott, Yildirim, Schimon (9), Bix (6). SG Maulburg/Steinen – HSG Hossingen/Meßstetten 41:35 (14:16). Einer offensivstarken SG musste sich die HSG mit 35:41 geschlagen geben. Nach dem 4:3 der SG zauberte Hossingen-Meßstetten einen 4:0-Lauf aufs Parkett, doch schnell glich die SG zum 7:7 (13.) aus. Hossingen-Meßstetten musste den Gegner noch einmal auf 9:12 (21.) davon ziehen lassen, lieferte mit fünf Toren in Folge aber die passenden Antworten. Nach dem 16:13 von Nathalie Klaszka war wiederum Maulburg mit drei Treffern hintereinander am Zug. Doch bis zur 52. Minute glich Hossingen-Meßstetten zum 31:31 aus. Ein 0:4-Lauf besiegelte aber das Schicksal der HSG, der es nicht mehr gelang in Schlagdistanz zu kommen. HSG Hossingen-Meßstetten: Hauer, Chatzisavvidou (1), Stier (5), Klaszka (6), Reuss, A. Nufer, L. Nufer (3), Roth, Korb (1), Bengel (1), Keppeler (2), Endres (2), Wendel (14). LANDESLIGA FRAUEN HSG Mimmenhausen/Mühlhofen – HSG Albstadt 24:28 (10:12). Durch den Erfolg bei Mimmenhausen/Mühlhofen geht die HSG verlustpunktfrei in die vierwöchige Winterpause. Für Albstadt lief es nach Wunsch, denn nach zwölf Minuten führte das Balci-Team mit 7:1, ehe Mimmenhausen zu einem 3:0-Lauf kam. Im weiteren Verlauf der ersten Hälfte erwiesen sich beide Teams als ebenbürtig, so dass mit einem 12:10-Vorsprung für Albstadt die Seiten gewechselt wurde.