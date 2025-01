Frauen Hallenmeisterschaft: Verbandsligist holt den Titel – Landesligist wird Zweiter

1 Der SV Musbach hat die Bezirkshallenmeisterschaft gewonnen. Foto: Volker Haag

Bei den Hallenbezirksmeisterschaften der Frauen in der Freudenstädter Stadionhalle konnte der SV Musbach seinem im Vorjahr errungenen Titel verteidigen. Die Mannschaft von Matthias Illg gewann dabei alle ihre sechs Spiele. Den zweiten Startplatz für die Zwischenrunde in der Halle sicherte sich die Mannschaft aus dem Calwer Bezirk, die Spvgg Berneck-Zwerenberg. Der zweite Verbandsligist, die Frauen des SV Eutingen mussten nach insgesamt drei Niederlagen auf dem vierten Tabellenplatz vorliebnehmen, hinter der SGM Glatten-Hopfau, die in der Freudenstädter Stadionhalle positiv zu überraschen wusste.