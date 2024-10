1 Weiterhin Zuhause ungeschlagen bleiben die Frommerner Frauen in der Verbandsliga nach dem 2:0 Foto: Kara

Frommerns Verbandsliga-Frauen schlagen den SV Musbach mit 2:0 (1:0) und klettern auf Rang drei.









Link kopiert



Mit hohem Druck zeigte die Heimmannschaft schnell, dass sie die drei Punkte in Frommern behalten will. So schaffte es Samira Steiner, ihrer Gegnerin den Ball abzunehmen und diesen für Elena Lukić aufzulegen, die das frühe 1:0 (5.) erzielte.