Frauen des VfB Stuttgart: VfB mit knappen Ergebnis gegen Eintracht Frankfurt II

In der zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen ist das Kellerkind Eintracht Frankfurt II für den VfB ein echter Prüfstein gewesen. Erst in Halbzeit zwei entscheidet sich die Partie.

Die Zweitliga-Fußballerinnen des VfB Stuttgart haben ihr Heimspiel auf dem PSV-Sportplatz gegen Eintracht Frankfurt II knapp mit 4:3 (1:1) gewonnen. Damit hat das Team von Trainer Heiko Gerber am 18. von insgesamt 26 Spieltagen der zweiten Fußball-Bundesliga seine Spitzenposition gefestigt. Der VfB liegt weiter mit einem Zähler vor dem Zweiten SC Sand, der allerdings ein Spiel weniger hat, und dem Dritten vom SV Meppen mit drei Punkte Rückstand.

Die Tore für die VfB-Frauen schossen Rosa Rückert (15.), Nicole Billa per Doppelpack (50., 53.) und Fabienne Dongus (61.), bei Frankfurter Gegentreffern von Mira Arouna (20. ) und zweimal Kerstin Bogenschütz (60., 90+6). Dabei war der VfB lange das spielbestimmende Team, während die Frankfurterinnen aber immer wieder ihrerseits zu gefährlichen Aktionen kamen. So waren die abstiegsbedrohten Gäste weit mehr als nur ein harmloser Sparringspartner. Doch nach dem 1:1 zur Pause drehten Billa und Co. die Partie zu ihren Gunsten.

Am Ende wurde es aber noch einmal spannend, als Torfrau Kiara Beck in der sechsten Minute der Nachspielzeit nach einem Foul die Rote Karte sah – und Bogenschütz für Frankfurt den Elfmeter zum 3:4 verwandelte. Weil Trainer Gerber schon fünfmal gewechselt hatte, rückte Feldspielerin Julia Glaser ins Tor. Mehr gelang den Hessinnen aber nicht mehr.

Dabei musste der VfB ohne Jana Beuschlein auskommen, die sich am vergangenen Wochenende im Spiel bei Viktoria Berlin (0:0) den Mittelhandknochen gebrochen hatte. Die Kapitänin der Stuttgarterinnen wird an diesem Montag operiert – und wird über mehrere Wochen ausfallen.

Durch das Pokal-Wochenende sowie eine Länderspielpause geht es für die VfB-Frauen erst in drei Wochen mit dem Ligaspielbetreib weiter. Am Sonntag, 15. März (11 Uhr) wird die Partie beim FC Ingolstadt angepfiffen.