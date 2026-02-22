Frauen des VfB Stuttgart: VfB mit knappen Ergebnis gegen Eintracht Frankfurt II

In der zweiten Fußball-Bundesliga der Frauen ist das Kellerkind Eintracht Frankfurt II für den VfB ein echter Prüfstein gewesen. Erst in Halbzeit zwei entscheidet sich die Partie.
Die Zweitliga-Fußballerinnen des VfB Stuttgart haben ihr Heimspiel auf dem PSV-Sportplatz gegen Eintracht Frankfurt II knapp mit 4:3 (1:1) gewonnen. Damit hat das Team von Trainer Heiko Gerber am 18. von insgesamt 26 Spieltagen der zweiten Fußball-Bundesliga seine Spitzenposition gefestigt. Der VfB liegt weiter mit einem Zähler vor dem Zweiten SC Sand, der allerdings ein Spiel weniger hat, und dem Dritten vom SV Meppen mit drei Punkte Rückstand.