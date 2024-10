Frauen-Bezirksliga: Nur in Gechingen fallen keine Tore

1 Leah Günthner (in Weiß) und ihren SF Gechingen gelang gegen die SG Bierlingen/Weiler kein Tor. Foto: Kraushaar

Am 9. Spieltag der Frauen-Bezirksliga gibt es Tore satt. Zwei Spiele enden sogar zweistellig. Lediglich die SF Gechingen tanzen aus der Reihe.









Link kopiert



Rund ein Drittel der Saison in der Frauenfußball-Bezirksliga ist absolviert. Insgesamt bekamen die Zuschauer beim 9. Spieltag in den sechs Begegnungen 32 Tore zu sehen. Nur auf dem Kunstrasen in Gechingen herrschte diesbezüglich Fehlanzeige. Das Verfolgerduell zwischen den Sportfreunden und der SG Bierlingen/Weiler endete torlos. Dabei hatte es Möglichkeiten genug gegeben. SFG-Trainer Marco Schönfelder konnte mit Jessica Wolf, Michelle Erhardt, Jule Schön, Karin Dannegger und Pia Wochele zwar ein volles Auswechselkontingent in die Waagschale werfen, aber vor allem seine Routiniers wie Laura Gritzhun, Jana Landes, Carolin Kömpf und Rosalie Tongul waren gegen die SG Bierlingen/Weiler gefordert. Die Null ist vorne zwar stehengeblieben, aber hinten war sie ab der 70. Minute permanent bedroht.