Die Rote Bank auf dem Lörracher Marktplatz setzt ein Zeichen. Eingeweiht wurde sie passenderweise am Tag gegen Gewalt an Frauen.
„Gewalt gegen Frauen in Lörrach? Das gibt’s hier doch gar nicht.“ So lauteten einst Kommentare, als der vor 45 Jahren gegründete Verein Frauen helfen Frauen damals ein Frauenhaus forderte. Die Notwendigkeit eines solchen ist mittlerweile Konsens. Die Zeiten haben sich geändert. Dennoch: Bei der Einweihung der Roten Bank mit ihrer Inschrift „Keine Gewalt gegen Frauen“ im Stadtzentrum haben sich am Dienstagvormittag nur wenige Männer eingefunden.