Ihr Präsident Wolodymyr Selenskyj ist in den Kriegstagen für die Ukrainer zur Identifikationsfigur geworden. Auch seine Frau Olena macht ihren Landsleuten Mut. Beide Selenskyjs beherrschen die sozialen Medien virtuos.















Stuttgart - „Nach unseren Informationen hat der Feind mich als Ziel Nummer eins ausgemacht. Und meine Familie als das Ziel Nummer zwei.“ Es sind bittere Worte. Gesagt hat sie Wolodymyr Selenskyj, der Präsident der Ukraine, vergangenen Freitag.

Selenskyjs Familie, das sind seine 44 Jahre alte Frau Olena Selenska und ihre beiden Kinder, eine Tochter, Alexandra, und ein Sohn, Kyril. Alexandra kennt das ukrainische Fernsehpublikum auch aus den Sendungen ihres Vaters, in denen sie an seiner Seite auftrat.

Die Selenskyjs kennen sich seit ihrer Studienzeit und sind seit 2003 verheiratet. Olena Selenska ist eigentlich Bauingenieurin, arbeitete aber vor allem als Drehbuchautorin und Produzentin für Selenskyjs eigene Produktionsfirma. Ihr Mann indes war der beliebteste Fernsehstar der Ukraine.

„Diener des Volkes“ – erst im TV, dann in der Realität

Seit 2015 spielte Selenskyj in der Comedy-Serie „Sluha Narodu“ („Diener des Volkes“) einen über Nacht vom Geschichtslehrer zum Präsidenten gewählten einfachen Bürger, der es mit den Missständen des Landes aufnimmt: Vor allem mit der Korruption, aber auch mit dem Schlendrian des Staatsapparats. Den Namen der Serie gab Selenskyj auch der Partei, mit der er überraschend 2019 das Präsidentenamt errang.

Olena Selenska sagte ukrainischen Medien, sie sei zunächst komplett gegen die Kandidatur ihres Mannes gewesen. Während er das Rampenlicht genießt, soll sie eher zurückhaltend sein. Als First Lady ist sie für die „soft skills“ zuständig: Auf ihrem Instagram-Account wirbt sie für die Themen, die ihr wichtig sind – gesunde Ernährung für Schulkinder, die Förderung der ukrainischen Kultur und der ukrainischen Sprache. 2019 war Selenska auf dem Cover der ukrainischen „Vogue“.

In den vergangenen drei Jahren begleitete sie ihren Mann auch bei Reisen durch Europa: Nach Wien, Paris und London, wo die Selenskyjs mit Herzogin Kate und Prinz William zusammentrafen.

Die Selenskyjs spielen virtuos mit den neuen Medien. Den Imagekrieg gegen Russlands Machthaber Wladimir Putin hat der ukrainische Präsident längst gewonnen. Sollten die Russen geglaubt haben, Selenskyj würde sich im weniger umkämpften Westen der Ukraine in Sicherheit bringen oder sogar außer Landes gehen, haben sie sich getäuscht: Selenskyj bleibt in Kiew und sendet von dort emotionale Lebenszeichen. Er glänzt in der dunkelsten Stunde seines Landes – vor allem im Vergleich mit Putin, der in seinen Ansprachen ebenso aggressiv wie konfus wirkt.

Selenska postet emotionale Botschaften

Auch Olena Selenska postet auf Instagram emotionale Botschaften an die Welt: „Das ist ein Video, das die Welt sehen muss – wir sind im Krieg. Wegen Putins Attacke müssen die Ukrainer ihre Kinder jede Nacht in die Keller bringen und den Feind von ihren eigenen vier Wänden aus bekämpfen. Die Ukraine ist ein friedliches Land. Wir sind gegen den Krieg und haben nicht zuerst angegriffen. Aber wir werden nicht aufgeben.“

Die First Lady teilte auch ein Bild von dem Baby Mia, das in einer Kiewer Metro-Station auf die Welt gekommen war, in die sich seine Mutter vor den russischen Angriffen geflüchtet hatte.

Via Instagram spricht sie ihren Landsleuten Mut zu, schreibt vom Frühling, der ins Land kommen werde: „Die Sonne ist schon durch den Rauch des Beschusses zu sehen“, schrieb sie.

Solidarität anderer First Ladys

Am Mittwoch landete die ukrainische First Lady einen weiteren Social-Media-Coup: Olena Selenska postete auf Instagram kurze Videoclips der Präsidentengattinnen von Litauen, Diana Nausėdienė, und von Lettland, Andra Levite. Die First Ladys sprachen dem ukrainischen Volk Mut zu und verurteilten den russischen Angriffskrieg. Die Botschaft: Die Welt steht zu uns, Russland ist isoliert.

Es heißt, Selenska befinde sich nicht mehr in der ukrainischen Hauptstadt, sondern sei mit ihren Kindern an einem sicheren Ort.

Dass ihr Mann nicht übertrieben hat, als er davon sprach, er und seine Familie seien die allerersten Ziele der Russen, zeigte sich am Mittwoch. Der Chef des ukrainischen Nationalen Sicherheits- und Verteidigungsrates, Oleksiy Danilov, teilte mit, man habe einen Anschlag auf Selenskyj verhindern können.