6 Unter Atemschutz betrat die Feuerwehr das betroffene Mehrfamilienhaus in Villingen. Dabei konnten erhöhte CO-Werte festgestellt werden. Foto: Eich

Ein Gasalarm hat am Mittwochabend die Einsatzkräfte in Villingen beschäftigt. In einem Mehrfamilienhaus waren erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Werte gemessen worden – möglicherweise ist dadurch eine Frau vergiftet worden.















VS-Villingen – Der alarmierende Vorfall lag bereits mehrere Stunden zurück, als die Feuerwehr am Mittwoch gegen 20.15 Uhr in der Zeppelinstraße anrückte. Bereits am Vormittag waren zu dem Mehrfamilienhaus eine Rettungswagenbesatzung sowie der Notarzt gerufen worden. Gesundheitliche Probleme einer älteren Frau führten zu dem Einsatz, sie kam in der Folge ins Klinikum.

Dort entdeckten die Ärzte später erhöhte Kohlenstoffmonoxid-Werte bei der Patientin. Das Klinikum schlug deshalb Alarm. Die Integrierte Leitstelle schickte daraufhin Spezialisten der Feuerwehr VS zu der besagten Adresse, um diese zu überprüfen. Unter Atemschutz betraten die Einsatzkräfte mit Messgeräten das Gebäude.

Erhöhte Werte gemessen

Und tatsächlich. „Es konnten erhöhte Werte festgestellt werden“, erklärt vor Ort Feuerwehr-Einsatzleiter Peter Kikstein. Tückisch ist dies deshalb, weil das Gas farb-, geruch- und geschmacklos und in hohen Konzentrationen ein Atemgift ist. Die Feuerwehr reagierte unverzüglich und evakuierte die betroffenen Wohnungen, um eine mögliche Gefahr zu bannen. Gleichzeitig konnte als mögliche Ursache eine defekte Gastherme identifiziert werden.

Bewohner wird untersucht

In der Folge wurde ein weiterer Bewohner vom Rettungsdienst und dem Feuerwehrarzt untersucht. Nachdem die Feuerwehr das Gebäude belüftet und die Therme abgestellt hatte, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Allerdings wurden sie angehalten, sicherheitshalber ihre Fenster gekippt zu lassen. Ein Notdienst soll sich in der Folge um das defekte Gerät kümmern.