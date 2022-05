1 Die Fahrerin eines Pkw ist am Montag kurz vor 12 Uhr bei Kehl auf einen Lastwagen gekracht. Sie wurde dabei so schwer eingeklemmt, dass sie offenbar noch an der Unfallstelle an ihren Verletzungen starb. Foto: Häußler / Einsatz-Report24

Kehl (red/ma). Zu einem tödlichen Verkehrsunfall ist es am Montagmittag bei Kehl gekommen. Auf der Landstraße 75 – nahe der Hochschule für öffentliche Verwaltung – stießen an der Einmündung der Kinzigallee zur Gaudenzer Straße ein Lastwagen und ein Pkw zusammen, teilt die regionale Nachrichtenagentur Einsatz-Report 24 mit Verweis auf die Polizei mit. Dabei sei ein Mensch – offenbar eine ältere Frau – im Auto so schwer eingeklemmt und verletzt worden, dass sie noch an der Unfallstelle starb. Die Landstraße entlang der Kinzig musste nach dem Unfall in beide Richtungen für mehrere Stunden voll gesperrt werden, so die Nachrichtenagentur. Einsatzkräfte des Rettungsdienstes, der Feuerwehr sowie der Polizei waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Der Verkehrsunfalldienst der Polizei hat nun die weiteren Ermittlungen aufgenommen.