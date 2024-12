Zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der eine Frau Pfefferspray eingesetzt hat, ist es in einer Freiburger Straßenbahn gekommen.

Zwischen einem 35-jährigen Fahrgast und einer 54-jährigen Frau

ist es am Sonntag, 15. Dezember, um 15.10 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 1 in Richtung Littenweiler zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Beide Personen wurden dabei verletzt, teilt die Polizei mit.

Lesen Sie auch

Der genaue Hergang ist noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand soll ein dritter, unbeteiligter Fahrgast versucht haben, die Streitparteien zu trennen. Dabei soll die 54-jährige Beteiligte Pfefferspray eingesetzt haben, wodurch ihr 35-jähriger Kontrahent sowie drei weitere Personen Augen- und Atemwegsreizungen erlitten.