Paul Lechlers Werk in Freudenstadt Das Erbe des „Palmenwald“-Gründers

Auch 100 Jahre nach dem Tod von Paul Lechler fasziniert das denkmalgeschützte Kurhaus Palmenwald. Das geschichtsträchtige Jugendstil-Kleinod, das an die Anfänge des Kurwesens in Freudenstadt erinnert, erstrahlt seit 2010 wieder in neuem Glanz.