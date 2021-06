1 Kriminalbeamte sicheren direkt nach dem Ende der Löscharbeiten Spuren an dem Tatort. Foto: Marc Eich

Schreckliche Wende im Fall der getöteten 72-Jährigen in Dauchingen: Die Frau soll vor dem Brand umgebracht worden sein. Im Verdacht steht ihr 31-jähriger Sohn, der einem Haftrichter vorgeführt wurde. Noch während der Löscharbeiten geriet der junge Mann in den Fokus der Beamten.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Was am Dienstag am Brandort nur hinter vorgehaltener Hand ausgesprochen wurde, könnte sich nun bewahrheiten: Die Polizei ermittelt im Fall der gestorbenen 72-Jährigen aufgrund des Verdachts eines Tötungsdelikts. In den Fokus geraten ist der Sohn – dem schon an der Einsatzstelle eine besondere Aufmerksamkeit zuteil wurde.

