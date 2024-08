Frau aus Villingen vermisst: Polizei sucht bei Königsfeld nach 40-Jähriger

1 Mit starken Kräften ist die Polizei im Bereich Brogen vor Ort, um eine Vermisste aus Villingen zu suchen. Foto: Helen Moser

Eine 40-Jährige Frau aus Villingen wird vermisst. Bereits vor gut einer Woche wurde sie das letzte Mal gesehen. Die Spur führt in ein Waldstück im Bereich Brogen bei Königsfeld. Dort läuft am Dienstag eine großangelegte Suchaktion der Polizei.









Mit starken Kräften ist die Polizei am Dienstagmorgen gegen 9 Uhr in einem Waldstück im Bereich Brogen angerückt. Etwa 60 Beamte sind im Einsatz. Neben Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Konstanz sind auch mehrere Einsatzzüge des Polizeipräsidiums sowie Reiter an der Suche nach einer Vermissten beteiligt.