Frau aus Tübingen vermisst: Hilfsorganisation sucht mit Spürhunden nach 27-Jähriger

1 Mit Spürhunden suchte eine Hilfsorganisation nach der vermissten 27-Jährigen. (Symbolfoto) Foto: Olliventure - stock.adobe.com

Seit dem 16. August ist die 27 Jahre alte Theresa Fricke verschwunden. An diesem Tag verließ sie eine Tübinger Klinik. Ein Kriminalhauptkommissar berichtet, was die Polizei derzeit unternimmt, um die junge Frau zu finden.









Fast vier Wochen sind vergangen, seit die 27-jährige Theresa Fricke am Freitag, 16. August, eine Tübinger Klinik mit unbekanntem Ziel verlassen hat. Seitdem ist die junge Frau verschwunden. Am 29. August wendet sich das Kriminalkommissariat Tübingen mit einer Öffentlichkeitsfahndung an die Allgemeinheit. „Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sie sich zwischenzeitlich in einer hilflosen Lage befinden könnte, wird nun auch öffentlich nach ihr gefahndet“, schreibt das Polizeipräsidium in der Fahndungsmitteilung.