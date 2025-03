Sechs Richtige im Schwarzwald-Baar-Kreis Tipperin gewinnt im Samstags-Lotto 1,2 Millionen Euro

Millionenschweres Lottoglück in Baden-Württemberg: Bei der 6aus49-Ziehung am Samstag hat eine Tipperin aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis mit sechs Richtigen mehr als 1,2 Millionen Euro abgeräumt. Ein weiterer Großgewinn geht in den Zollernalbkreis.