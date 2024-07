Frau an der Spitze: Irslingen hat eine neue Ortsvorsteherin

Frau an der Spitze

1 Der neue Irslinger Ortschaftsrat hat sich am Montagabend konstituiert. (von links): Markus Merkt, Holger Pupke, Danilo Weiß, Daniela Benz (Ortvorsteherin), Folkert Hermann, Stefan Schneider, Volkan Jurleit und Jürgen Würtenberger. Foto: Weisser

Das neu gewählte Irslinger Ortschaftsratsgremium hat Daniela Benz einstimmig zur Nachfolgerin von Ortsvorsteher Klaus Häsler gewählt. Die Bestätigung durch den Gemeinderat ist nur noch Formsache.









Erstmals steht jetzt auch in Irslingen eine Frau an der Spitze der Ortschaftsverwaltung. Benz hatte bei der Kommunalwahl vor wenigen Wochen auf Anhieb die meisten Stimmen bekommen. Kollege Jürgen Würtenberger, der Erfahrenste in der Ratsrunde und Zweitplatzierte, schlug die Stimmenkönigin für das Amt vor.