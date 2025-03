Französisches Café: Villinger Vermieter räumt mit Abzocker-Vorwürfen auf

1 Die Ladenfläche des französischen Cafés in der Niederen Straße in Villingen ist mittlerweile verwaist. Foto: Marc Eich

Groß war der Aufschrei nach der Schließung des französischen Cafés in der Villinger Innenstadt. Genannte Mietkosten ließen Wuchervorwürfe aufkommen. Nun präsentiert der Eigentümer der Immobilie seine Zahlen – und räumt so mit den Vorwürfen auf.









Link kopiert



Als „Abzocker der Villinger Innenstadt“ will er sich definitiv nicht betiteln lassen: Der Eigentümer der Immobilie in der Niederen Straße, in der das französische Café eine passende Heimat gefunden hatte, zeigte sich über die veröffentlichten Pachtzahlungen für das Lokal in bester Lage verwundert.