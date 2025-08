Vom Neckarstrand in die Halle: Der Partnerschaftsverein Global hat zu einem französischen Abend eingeladen.

Gut, wenn man einen Plan B hat: Der Partnerschaftsverein Global feierte sein zehnjähriges Bestehen im Foyer der Stadthalle – statt wie geplant am Neckarstrand auf dem Wöhrd. Open air ging am Freitag bei dem Regenwetter überhaupt nichts.

Also wurde drinnen der Geburtstag mit einem französischen Abend gefeiert. Der Umzug hat der Veranstaltung jedenfalls nicht geschadet: „Es sind überraschend viele Besucher da“, freute sich Global-Vorsitzender Manfred Maier.

Crêpes sind begehrt

Am hinteren Ende des Foyers spielte die fünfköpfige Gruppe „PariCiel“. Einige tanzten zu den Songs, später waren es etliche mehr. Gängige Pop-und Rock-Titel hatte die Band ebenso drauf wie Swing, Jazz oder Latin. Es war ein unterhaltsamer Abend, zu dem die Global-Köche französische Schmankerl servierten.

Die Crêpes, in der Küche der Stadthalle frisch zubereitet, waren begehrt. Auch die Getränkekarte bot mit Pineau des Charantes, einem Cremant de Bordeaux brut oder Pineaujito-Cocktail französische Spezialitäten.

Ein Haus in Montendre

Wer noch ’was zur Verdauung benötigte, gönnte sich einen Altenberger Gebirgsbitter. Somit waren in kulinarischer Hinsicht beide Sulzer Partnerstädte an dem Abend vertreten.

Wie ging es eigentlich los? Die Gründung des Vereins hatte eine längere Vorgeschichte, und die begann schon im Jahr 1996 zum 20-jährigen Bestehen der Partnerschaft von Sulz und Montendre. Sulzer Handwerker hatten sich zusammengetan, um ein Haus zu bauen und es in Montendre aufzustellen.

Aufbau im Pinienwald

Es war das Gastgeschenk zur Jubiläumsfeier in Frankreich. Die Idee, die dahinter steckte, war, dass Sulzer in der 1000 Kilometer entfernten Partnerstadt im „Maison de Sulz“, wie es genannt wurde, Urlaub machen können und somit auch die Partnerschaft am Leben halten.

Die Fertigteile für das Haus wurden in Sulz produziert. Bei der KUSS-Leistungsschau („Komm und sieh Sulz“) des Handels- und Gewerbevereins (HGV) auf Kastell konnte es präsentiert werden. Anschließend wurde das Haus wieder abgebaut, nach Montendre transportiert und im dortigen Pinienwald wieder aufgebaut. Das sei eine klasse Aktion gewesen, erinnern sich Manfred Maier und Reiner Wössner.

Handwerker bringen neuen Schwung

Es folgte dann noch ein weiteres Projekt der Sulzer Handwerker. Sie fertigten die Bauteile für den Place des Chaumes zur Erinnerung an die spanischen Bürgerkriegsflüchtlinge.

Der Partnerschaftsverein Global feiert zehnjähriges Bestehen. Foto: Steinmetz

Die Gründung von Global im Jahr 2015 durch eben die Sulzer Handwerker, die mit ihrem ehrenamtlichen Engagement bisher so viel für die deutsch-französische Freundschaft getan hatten, verfolgte das Ziel, wieder neuen Schwung in die Partnerschaft zu bringen.

Austausch mit Sachsen

Regelmäßig an Ostern fahren die Globalisten seither nach Montendre, schauen nach dem „Maison de Sulz“ und halten es instand. Auch bei anderen Anlässen besuchen sie die französische Partnerstadt.

Beziehungen wurden außerdem mit der zweiten Sulzer Partnerstadt Altenberg im Erzgebirge geknüpft. Auch dort gibt es inzwischen Globalisten. Erst im Januar dieses Jahres waren die Sulzer Mitglieder dort wieder zu Besuch.

Ein zweifaches Jubiläum

Im kommenden Jahr steht nun das 50-jährige Partnerschaftsjubiläum zwischen Sulz und Montendre an. Ein Novum ist, dass sich die französischen und deutschen Organisatoren auf halber Strecke von Montendre nach Sulz treffen, und zwar in der Stadt Chalonne sur Saone. „Das ist das nächste Highlight“, so Manfred Maier.

Das 50. Jubiläum wird 2026 zuerst in Montendre gefeiert, 2027 dann in Sulz. Bis dahin soll das Gegenstück des „Maison de Sulz“, nämlich das „Gästehaus Montendre“, fertiggestellt sein. Global ist daran mit sehr vielen Eigenleistungen wieder beteiligt, aber auch die französischen Freunde werden mithelfen.

Autofahrt zu Freunden

Ein großes Hallo gab es noch beim französischen Abend in der Stadthalle: Überraschend waren der Präsident des Comité de Jumelage, Laurent Motard, und sein Stellvertreter Jerome Dessene gekommen.

Sie hatten sich morgens um 5 Uhr in Montendre ins Auto gesetzt und waren nach Sulz gefahren, um mit den Globalisten zu feiern.

Regen statt „Urlaub“

Am Neckarstrand

kamen bei dem schlechten Wetter keine Urlaubsgefühle auf. Es konnte bisher nur die Veranstaltung des VfR Sulz stattfinden. Immerhin kamen dazu rund 40 Besucher, wie Initiatorin Birgit Stiehle beim französischen Abend von Global berichtete. Sie kündigte nun an, dass der „Neckarstrand“ um eine Woche verlängert wird. Die Pink Pämpärs wollen, wie ebenfalls zu erfahren war, ihre ausgefallene Veranstaltung nachholen. Birgit Stiehle überlegt, ob sie noch einen „Italienischen Abend“ dran hängt.