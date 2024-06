20 Schülerinnen des Schwarzwald-Gymnasiums Triberg nahmen am Austausch mit der Partnerstadt Tribergs teil, der in Form einer Begegnung in der südfranzösischen Stadt an der Mittelmeerküste stattfand.

Die deutsch-französische Gruppe genoss während der Begegnungswoche ein vielfältiges Programm, das das Partnerschaftskomitee in Fréjus für sie organisierte.

Während der Schulbesuche am Collège André Léotard und am Lycée Albert Camus erhielten die deutschen Schülerinnen darüber hinaus Einblicke in das französische Schulleben.

Neben der Römerstadt Fréjus führte das Programm der Begegnungswoche die deutschen Schülerinnen in weitere Mittelmeerstädte, wie die Hafenstädte Saint-Tropez und Nizza.

Im Rahmen eines vom Tourismusbüro organisierten Ausflugstages erkundeten die Schülerinnen die Partnerstadt Fréjus und die dortigen Spuren römischen Lebens und entdeckten die Mittelmeerküste vor und um Fréjus auf einer Bootsfahrt.

Offizieller Empfang ist Höhepunkt

Der offizielle Empfang der deutsch-französischen Gruppe, bei dem Vertretern der Stadt Fréjus, der Schulen und des Partnerschaftskomitees anwesend waren, ermöglichte den deutschen Gästen, sich bei allen Beteiligten für das unermessliche Engagement zu bedanken.

Außerdem bekundeten alle Seiten ein großes Interesse, den Austausch auch in Zukunft fortzuführen und somit die langjährige Freundschaft zwischen den Partnerstädten aufrechtzuerhalten, was sich auch beim traditionellen Picknick am Strand am letzten Abend der Begegnungswoche zeigte. Zu diesem kamen neben den Vertretern der Schulen, des Partnerschaftskomitees und der Stadt Fréjus mit Nikolaus Arnold auch ein Vertreter der Stadt Triberg und der Vorsitzende des Freundeskreises Triberg-Fréjus. Der Dank der Gruppe des Schwarzwald-Gymnasiums Triberg gilt dem Partnerschaftskomitee in Fréjus und dem Freundeskreis Triberg-Fréjus sowie der Stadt Triberg und der Stadt Fréjus, ohne deren finanzielle und materielle Unterstützung die Begegnung in dieser Form nicht möglich gewesen wäre.

Finanzielle und materielle Unterstützung