Das Fest der Feste, die Französische Nacht anlässlich des 750-jährigen Bestehens Schönwalds, lockte am Samstag erneut tausende Besucher in die kleine Gemeinde.

Wie schon bei der letzten Auflage der Französischen Nacht vor sechs Jahren präsentierte sich das Wetter von seiner heißen Seite: Die neunte Auflage am Samstag brachte neben Hitze wieder unzählige Besucher aus nah und fern auf den Dorfplatz und die gesperrte Hauptstraße/B 500.

Eine Besonderheit war der Beginn: Bereits mittags konnten Bürger einen Blick in das Chalet am Pfälzer Eck werfen. Leiter Michel Painet konnte im Halbstundentakt viele Gruppen mit je 15 bis 20 Teilnehmern das Haus zeigen. „Unsere Soldaten der deutsch-französischen Brigade kommen gerne hierher. Sie machen weite Märsche und halten sich auf dem Trimm-Dich-Pfad“ fit“, erklärte Painet.

Am Ende überraschte das Versorgungsbataillon, zu dem das Chalet gehört: Das gesamte Kommando des Bataillons, stationiert in Müllheim und auch beim Fest angeführt von Colonel Cédric Le Mens, kam zur Französischen Nacht mit der besonderen Kapelle „Celtic Ried’s Pipers“, die mehrfach zu erleben war, meist als „marching band“ in der Hauptstraße, wo sie viele Anhänger fand.

Normalerweise findet das Fest alle fünf Jahre als Hommage an die Städtepartnerschaft mit der französischen Gemeinde Bourg Achard statt – was bereits im Vorjahr der Fall gewesen wäre. Da das Dorf aber heuer sein 750-jähriges Bestehen feiert, wurde das Fest der Feste auf 2025 verschoben.

Gaumenfreuden à la France

Dass viele Besucher darauf gewartet hatten, erwies sich schnell: Nicht nur aus der Raumschaft, sondern weit darüber drängten sich mehrere tausend Menschen durch die Hauptstraße der kleinen Kurgemeinde und ballten sich auf dem runderneuerten Dorfplatz – auch, um sich an einem oder mehreren mehr als 20 Stände mit Speisen und Getränken zu versorgen oder das Unterhaltungsprogramm zu genießen. Dabei bewiesen fast alle Angebote die Verbundenheit mit der Partnergemeinde, denn zumeist deutsch-französisch waren die Leckereien, Weine und Gaumenfreuden à la France waren die Renner. Beteiligt waren neben Vereinen, Gastronomen und der Gemeinde selbst, die heimische Grundschule und der Kindergarten, die mit Auftritten oder einem Stand für Kurzweil sorgten. Drei Bühnen waren aufgebaut, auf denen viele musikalische und künstlerische Acts ebenfalls für beste Unterhaltung sorgten.

Musikalisches Feuerwerk

Bei der Eröffnung um 16 Uhr durch Schönwalds Bürgermeister Christian Wörpel und seine französische Kollegin Josette Simon aus Bourg-Achard wurde über die 61-jährige Freundschaft der Gemeinden gesprochen. Ein prominenter Besucher des Fests war der Europaabgeordnete Andreas Schwab.

Danach durften die Gäste Freibier und –wein genießen. Dies war zugleich Auftakt für das kurzweilige Programm auf der EGT-Bühne in der Einmündung der Bourg-Achard-Straße und der Sparkassenbühne auf dem Dorfplatz. Extra für die Oktoberfestband „Dirndlknacker“ stand vor der Kirche die BurgerGroup-Bühne. Sportlich bewiesen die Schonacher Tanzgruppe „Delicious“ und die Furtwanger „One2Step“ wie die Mädels der Schönwalder Garde und des Turnvereins ihre tänzerische Klasse. Musikalisch präsentierten Schüler der Grundschule ihr Können, ebenso die heimischen „D’ Fasnetwieber“ mit ihrem Jubiläumssong, die Alphornbläser oder das Cellostudio Schwarzwald. Auch die ungarischen Gäste aus Leinwar begeisterten mit Tanz und Musik, während auf der Hauptstraße die Kurkapelle Schönwald ihren Auftritt hatte.

Buntes Programm gefällt Besuchern

Ein musikalisches Feuerwerk mit „Gundi und Peter“, der Band „Travel-Spirit“, der Liveband „Diva“ sowie den „Dirndlknackern“ sorgte zum Festausklang für super Stimmung bis tief in die Nacht hinein.