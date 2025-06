Französische Nacht in Schönwald: Schönwald feiert zum neunten Mal in Blau-Weiß-Rot

Es ist nicht zu übersehen. Die Schönwälder Dorfmitte ist bereits in den Farben Blau, Weiss, Rot geschmückt. Überall flattern französische Wimpelketten im Sommerwind. Fenster, Balkone, Fassaden und Bäume sind mit Ballonen und weiteren Utensilien – auch mit bunten, leuchtenden Jubiläums-Kuckucksuhren – versehen. Selbst die Pfarrkirche erstrahlt nach Einbruch der Dunkelheit in den französischen Nationalfarben.

Nach sechsjähriger Pause und anlässlich des 750-jährigen-Bestehens der Gemeinde ist es kommenden Samstag, 28. Juni, endlich wieder soweit. Die örtlichen Vereine nebst Gastronomie und Gäste aus der Partnerstadt Bourg-Achard feiern mit der kleinen Schwarzwaldgemeinde die neunte Französische Nacht. Zuvor haben Interessierte noch die Möglichkeit, das Chalet Schönwald (Franzosenheim) am Pfälzer Eck zu besichtigen. Dort gibt es von 12 bis 15.30 Uhr eine Ausstellung und Führungen, die letzte beginnt um 15 Uhr.

Lesen Sie auch

Straßenfest beginnt 16 Uhr

Der Startschuss zur Französischen Nacht fällt schon um 16 Uhr. „Dank des großen Engagements der örtlichen Vereine, Gruppen und Gastronomie kommt man an einem Besuch der Französischen Nacht auch aus kulinarischer Sicht nicht“, sind sich die beiden für das Standortmarketing zuständigen Gemeindemitarbeiterinnen Romina Scherzinger und Anne Schätzle einig. „Insgesamt sorgen rund 25 Stände für das leibliche Wohl der Besucher. Von Winzerbaguette und Crêpes über Hexen-Döner, Brutzelfleisch und Flammkuchen werden laut den Organisatoren alle Gaumenwünsche erfüllt.“

Auch an die kleinen Besucher wurde gedacht. Für sie gibt es auf dem Parkdeck ein Kinderkarussell und der Hochschwarzwald sorgt mit seinem Freizeitmobil für kreative Spiele. Darüber hinaus können Kinder an einem Maltisch kreativ sein und sich schminken lassen. Als Highlight haben sich Scherzinger und Schätzle etwas Besonderes einfallen lassen: „Es wird eine Fotobox für Selfies mit Gewinnspiel geben. Mit Hilfe der Box können sich Besucher mit der Familie oder Freunden eine bleibende Erinnerung an das Jubiläumsjahr schaffen.“

Selbstredend erwartet die erhofften Besucherscharen wie immer ein buntes Rahmenprogramm auf der Sparkassen-Showbühne auf dem Dorfplatz und der EGT-Heimatbühne bei der Volksbank. Der im Ort bestens bekannte Alexander Schätzle wird auf der Sparkassen-Showbühne moderieren und durch das Programm führen. Neben dem Schülerchor der Richard-Dorer-Grundschule und dem Cellostudio Schwarzwald werden unter anderem die Trachtentanzgruppe aus Leinwar/Ungarn und die heimische Narrengarde einen Auftritt präsentieren. Die Musik- und Kurkapelle wird zudem über das Festgelände marschieren und für Stimmung auf der Festmeile sorgen. „Anspruchsvolle Showtänze werden von den Tanzgruppen Delicious aus Schonach und One2Step aus Furtwangen dargeboten“, kündigen Scherzinger und Schätzle zudem an.

Höhepunkt steigt 21 Uhr

Die Bands „Country and More“ mit den heimischen Musikern Gundi und Peter sowie die Französische Band „Travel Spirit“ heizen auf der Volksbank-Bühne den Gästen ein. Zum Höhepunkt des Abends kommt es laut Veranstalter ab 21 Uhr beim Auftritt der Live-Band „Diva“ auf der Volksbank-Bühne und der Live-Band „Dirndelknacker“ auf der Burger Group-Bühne mit ihrer poppigen und stimmungsvollen Partymusik bis in die Nacht hinein. Im Anschluss laden einige Stände mit Barbetrieb noch zur Feier bis in die Morgenstunden ein.

Die Bauhofmitarbeiter sind laut Gemeindeverwaltung rund um das Fest im Dauereinsatz und sorgen für einen reibungslosen Ablauf. Ihnen gebühre daher der Dank der Gemeinde, genauso allen Sponsoren, die mit ihrer Unterstützung das abwechslungsreiche Programm erst möglich machen würden.