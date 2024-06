Spielerisch französisch lernen: Das ist das Ziel einer Gruppe an der Geroldseckerschule in Lahr. Das Angebot ist Teil des grenzüberschreitenden Projekts „Spiel & Parle“. Nun hat Landrat und Eurodistrikt-Vizepräsident Frank Scherer vorbei geschaut.

Französische Klänge dringen aus der Geroldseckerschule. Jeden Mittwochnachmittag treffen sich hier im Rahmen der außerschulischen Nachmittagsbetreuung animiert durch die VHS Lahr elf Grundschulkindern im Alter von sechs bis elf Jahren. Sie lernen die Sprache ihres französischen Nachbarn.

Der Ansatz ist spielerisch: Lieder, Bilder, Rätsel und kleine Geschichten stehen auf dem Programm, um den Kindern mit Spaß einen französischen Grundwortschatz zu vermitteln und Sprachgefühl und kulturelle Neugier zu stimulieren.

Die wöchentlichen Sprachkurse sind Teil des grenzüberschreitenden Bildungsprojekts „Spiel & Parle“, das der Eurodistrikt Straßburg-Ortenau 2021 ins Leben rief.

Landrat und Eurodistrikt-Vizepräsident Frank Scherer stattete der Gruppe einen Besuch ab. Das teilt der Eurodistrikt in einer Pressemitteilung mit. Scherer, dem die frühe Förderung von Zweisprachigkeit ein Herzensanliegen ist und auf dessen Initiative das Projekt „Spiel & Parle“ entstand, stieg in eine Runde Vokabel-Völkerball ein. Dabei zeigte er sich bestärkt darin, dass sich eine frühe Sprachförderung auszahle.

Auch grenzüberschreitende Ausflüge werden angeboten

„Zweisprachigkeit ist gerade in unserer Grenzregion eine Schlüsselkompetenz, die alle Lebensbereiche berührt und bereichert. Wir haben im Eurodistrikt die besondere Chance, dass wir fast täglich mit der Sprache unseres Nachbarn in Kontakt kommen können, und diese Chance muss von klein auf genutzt werden. Denn das frühe Erlernen der Nachbarsprache fördert nicht nur die Sprachkompetenz, es ermöglicht auch eine natürliche Öffnung für die Kultur des Nachbarn und legt zugleich den Grundstein für gegenseitiges Verständnis und Zusammenleben“, so Scherer.

Wichtig sei auch die direkte Begegnung und der Kontakt zwischen deutschen und französischen Kindern, die vom Eurodistrikt im Rahmen des Projekts „Spiel & Parle“ mit gemeinsamen grenzüberschreitenden Ausflügen unterstützt wird. Auch individuell organisierte Treffen der deutschen und französischen Gruppen werden durch den Eurodistrikt-Schulfonds finanziert. So besuchten die Kinder der Geroldseckerschule im April ihre Kameraden aus dem Centre Culturel et Social Rotterdam in Straßburg.

Initiiert wurde das Projekt vor dem Hintergrund, dass durch unterschiedliche Bildungspolitiken rechter und linker Hand des Rheins aktuell kein grenzüberschreitend flächendeckendes Fremdsprachenlernen entlang der Rheinschiene gewährleistet wird. Die Abschaffung des Französisch-Unterrichts in den beiden ersten Grundschulklassen in Baden-Württemberg halte Scherer noch immer für einen Fehler, der dem besonderen Potenzial und auch dem Selbstverständnis der Region nicht gerecht werde.

Anmeldezahlen zu „Spiel & Parle“ steigen stetig

„Gänzlich auffangen können wir diesen Wegfall als Eurodistrikt nicht, aber wir wollen im Rahmen unserer Möglichkeiten zu der Überbrückung dieser Lücke im Bildungsangebot beitragen“, so Scherer. Seither steigen die Anmeldezahlen zu „Spiel & Parle“. Gestartet mit 90 Kindern nehmen im aktuellen Schuljahr rund 250 Kinder an den Sprachworkshops teil, die kein Schulersatz, sondern eine spielerische Ergänzung des Sprachlernangebots sein sollen. „Das Projekt wird gut angenommen und sowohl die Nachfrage als auch das positive Feedback der Eltern zeigen eindeutig, dass der Bedarf da ist und wir den richtigen Ansatz verfolgen“, findet Scherer.

Ziel ist, die Anzahl der teilnehmenden Kinder für das kommende Schuljahr noch einmal zu steigern. Die Anmeldungen dazu laufen. Die Sprachateliers werden im Ortenaukreis insbesondere mit Unterstützung der Volkshochschulen organisiert. Aber auch interessierte Vereine, Bildungseinrichtungen oder Kommunen können sich für eine Teilnahme an dem Projekt „Spiel & Parle“ ans Eurodistrikt-Generalsekretariat wenden.

Der Mehrwert liegt laut Scherer auf der Hand: „Mit einer Teilnahme an „Spiel & Parle“ können die Kommunen ohne viel Aufwand ein niederschwelliges Sprachlernangebot einrichten, das zugleich interkulturelle Neugier und Begegnung fördert“.

Finanzierung

Dank der Finanzierung des Projekts durch den Eurodistrikt Straßurg-Ortenau mit Eigenmitteln in Höhe von 60 000 Euro entstehen den Strukturen kaum zusätzliche Kosten, nur die Sprachkurse vor Ort müssen organisiert werden,heißt es in der Mitteilung des Eurodistrikt. Zudem können deutsche Strukturen eine Kofinanzierung beim Deutsch-Französischen Jugendwerk beantragen. Auch bei der Organisation von Sprachanimateuren unterstützt der Eurodistrikt.