Auch Familienangehörige und Freunde nahmen bei herrlichstem Wetter am gemeinsamen Ausflug teil.

Dass in Empfingen seltsame Dinge vor sich gehen, hat vielleicht der eine oder die andere schon gemerkt: Bei den vorweihnachtlichen Treffen im Kehlhof bei Glühwein und Wurst, an der Fasnet, beim Tanz in den Mai im Kehlhof oder auch beim Einkaufen in einem der Empfinger Geschäfte hörte man es vielfach: Ein „Bonjour! Ça va?“ oder auch ein „Santé“. Dann konnte man sicher sein: Hier treffen sich Menschen, die sich auf den Besuch der Freunde aus La Roche-Blanche vorbereiten.

Lesen Sie auch

Die Idee zum Sprachkurs kam auf der Rückfahrt vom letztjährigen Besuch in La Roche-Blanche und wurde von Bürgermeister Ferdinand Truffner umgehend aufgegriffen. Unter dem Motto „Vivre l’amitié – die Freundschaft leben“ startete der Kurs im November 2024. 22 Empfingerinnen und Empfinger haben sich gemeinsam auf den Weg gemacht, Alltagssituationen beim Besuch der französischen Freunde souverän auf Französisch zu bewältigen.

Ausflug ist Höhepunkt des Kurses

Ein Höhepunkt des Kurses war nun der gemeinsame Ausflug nach Sélestat. Mit sechs Autos ging es über den Schwarzwald in Richtung Rhein, wo es dann hieß: „Bienvenue en France“.

Nach einer Stärkung im Café Wach erkundeten die Teilnehmer die kleine elsässische Stadt mit ihren verwinkelten Gassen, Fachwerkhäusern und bemalten Fassaden. Das sonnige und warme Wetter ließ die Stadt im besonderen Glanz erstrahlen. Während des Tages gab es immer wieder Gelegenheit, das Gelernte anzuwenden oder Neues hinzuzulernen. Aber nicht immer funktionierte das reibungslos. Aber nicht, weil der Wille der Empfinger nicht da war. Sondern, weil die Elsässer so zuvorkommend waren, den Teilnehmern die sprachliche Hürde zu nehmen und deutsch sprachen. Oder wie es eine Teilnehmerin ausdrückte: „Da hatte ich mir die Bestellung so schön auf Französisch zurechtgelegt – und dann spricht er mich auf Deutsch an, dann war ich raus.“ Die Bestellung konnte dann aber doch noch auf Französisch erfolgen.

Unsere Empfehlung für Sie Empfingen Wo die Gallier Julius Cäsar besiegten Geschichte: Sender France 3 dreht TV-Produktion in Empfingens Partnergemeinde La Roche-Blanche

Nach einem wunderschönen gemeinsamen Tag wurde der Rhein diesmal auf einer Fähre überquert und alle waren sich einig: Das war nicht der letzte gemeinsame Ausflug. Nach neuen Zielen wird schon gesucht.

Die Teilnehmer des Sprachkurses sind jedenfalls bereit, wenn es am 29. Juni am Vereinsheim heißt: „Bienvenue à Empfingen“ und „Vive l’amitié“ – „Willkommen in Empfingen“ und „Es lebe die Freundschaft“.