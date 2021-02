Franziskanermuseum VS Arbeit geht hinter verschlossenen Türen weiter

Planungsunsicherheit und Ziellosigkeit sind "schwer zu ertragen"

Das bedeute aber nicht, betont Museumsleiterin Anita Auer, dass die Mitarbeiter nichts zu tun hätten. "Das ist so ein Vorurteil, dass wenn das Museum zu ist, wenn keine Besucher da sind, dass dann auch nichts passiert." Ganz im Gegenteil: Laut Auer verrichten die Museumsmitarbeiter "auch ganz viel Arbeit, die der Besucher nicht sieht". Denn neben der Verwaltungsarbeit, die immer nötig sei, bleiben drei der vier Handlungsfelder des Museums von der Schließung beinahe unberührt. "Die Arbeit hinter den Kulissen geht weiter."

Da wäre zum einen das Sammeln. Es gehe also darum, erklärt Auer, dafür zu sorgen, "dass neue Dinge ins Museum kommen" – etwa durch Schenkungen oder Ankäufe. Zudem gehört es zu den Aufgaben des Franziskanermuseums, die vorhandene Sammlung zu bewahren, sie also zu erhalten und für künftige Generationen zu sichern. Und auch die Erforschung der Sammlungsstücke, ohne die "der Besucher ja nichts von den Exponaten hätte", läuft trotz Lockdown weiter.

Stark von der Schließung betroffen sei natürlich der vierte Teil der Museumstätigkeit, das Vermitteln. Denn aktuell falle nicht nur der Kontakt zu den Museumsbesuchern weg; kleinere Ausstellungen wie "Puppenherd und Schaukelpferd – Spielzeug durch die Jahrhunderte" konnten der Öffentlichkeit überhaupt nicht präsentiert werden. Denn die geplante Ausstellungsdauer vom 1. Dezember bis 10. Januar fiel komplett in die Schließzeit. Ein ähnliches Schicksal droht auch der traditionellen Fasnetsausstellung mit Puppen von Ingeborg Jaag, die noch bis 21. Februar läuft. Dass Interessierte den Traum des schlafenden Fasnetsnarrs noch in natura betrachten können, ist unwahrscheinlich. Dafür ist die Ausstellung mittlerweile in einem Video auf der Webseite des Franziskanermuseums zu sehen.

Die Planungen für die großen Ausstellungen der kommenden Jahre laufen aber trotz Schließung weiter. Das ginge auch gar nicht anders, meint Auer. Denn eine Ausstellung lässt sich nicht einfach von einem Tag auf den anderen organisieren; rund zwei Jahre Vorarbeit sind laut Auer das Minimum. Deshalb wird derzeit nicht nur die Ausstellung, welche die 20er-Jahre in Gemälden von Villinger Künstlern zeigt, sondern auch die große Ausstellung für das Jahr 2022, die sich mit den Anfängen der Zivilisation an der Baar auseinandersetzt, organisiert – trotz enormer Planungsunsicherheit.

Digital-Angebote aufwendig: "zaubert man nicht einfach so ran"

Diese sei ohnehin "schwer zu ertragen", berichtet Auer – genauso wie die Ziellosigkeit, weil unklar sei, wie, wann und womit es weitergeht. "Aber wir haben eine Vision. Und diese Vision ist die Wiedereröffnung." Darauf arbeite man hin: "Wir bereiten das Haus für Besucher vor, damit wir im Fall der Fälle möglichst schnell wieder öffnen können." Denn – das macht die Museumsleiterin deutlich – die Besucher fehlen ihr und den weiteren Mitarbeitern sehr. Mittlerweile leide die Stimmung erheblich darunter, dass die "Lebendigkeit" im Franziskanermuseum fehle.

Dass das Vermissen auf Gegenseitigkeit beruht, zeigt laut Auer eine Besucherumfrage, die das Museum nach dem ersten Lockdown im Frühjahr gemacht hat. Damals sei das Museum rasch wieder gut besucht gewesen. "Wenn ich vor Ort im Museum war, haben mir die Leute gesagt: ›Ich bin so froh, dass Sie wieder offen haben‹", erinnert sich Auer. Damit der Kontakt zum Publikum trotz Schließung nicht abbricht, hat man sich einiges einfallen lassen: deutlich mehr Beiträge auf dem Blog "Stadt Hoch 2" und eine Weihnachtsführung als Video. Auch sonst geht in Sachen Digitalisierung einiges voran, erklärt Auer – zum Beispiel in Form von zwei Angeboten, die sich Augmented Reality (AR), zu Deutsch erweiterte Realität, zu Nutze machen.

"Der Lockdown nimmt uns zwar Arbeit weg, aber er gibt uns auch neue Arbeit", sagt Auer. Denn die digitalen Alternativ-Angebote zusätzlich zu den AR-Projekten zu konzipieren und umzusetzen, sei aufwendig. "Das zaubert man nicht einfach so ran." Dass die Mitarbeiter des Franziskanermuseums in Kurzarbeit sind, mache das Ganze noch schwerer. Wo man während des ersten Lockdowns noch liegen gebliebene Aufgaben wie eine Inventur erledigen konnte, bleibe dafür momentan kaum noch Zeit. Dennoch sagt Auer: "Stress wie zum Beispiel kurz vor einer Ausstellungseröffnung haben wir keinen – aber den hat glaube ich gerade kein Museum."