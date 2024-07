Frans Krätzig beim VfB Stuttgart: Der Mittelstädt-Herausforderer – oder mehr?

1 Frans Krätzig ist für ein Jahr vom FC Bayern an den VfB ausgeliehen. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Frans Krätzig hat beim VfB einen vielversprechenden Start hingelegt. Auf der Linksverteidiger-Position will er gleichermaßen lernen und sich aufdrängen – und könnte mit seinen Fähigkeiten eine wichtige Rolle einnehmen.









Ein vollzähliger Kader? Für die allermeisten Bundesligisten ist das zu Beginn der Vorbereitung reines Wunschdenken, wenn die Nationalspieler noch im Urlaub weilen und wichtige Transfers ausstehen. Allen Anwesenden wiederum bietet diese Konstellation natürlich eine reizvolle Plattform, um in eigener Sache vorzuspielen. Frans Krätzig, das lässt sich nach gut zwei Wochen festhalten, hat diese Möglichkeit beim VfB Stuttgart vollumfänglich genutzt. In allen drei Vorbereitungsspielen stand der 21-jährige Neuzugang vom FC Bayern als linker Außenverteidiger in der Startelf, jedes Mal hat er dabei einen sehr ordentlichen Eindruck hinterlassen.