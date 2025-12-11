Wohl kaum jemand kommt so nah an den französischen Präsidenten heran wie sie: Brigitte Macron. Doch wer ist die Première Dame, fragen sich auch in Frankreich nach einer unglücklichen Aussage manche.
Paris - Nach Jahren an der Seite von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron weiß seine Gattin Brigitte, dass jede ihrer Gesten aufs genauste beobachtet und ihre Worte auf die Goldwaage gelegt werden. Umso ungewöhnlicher ist es, dass die 72-Jährige nun mit einer derben Kritik an Aktivistinnen für reichlich Aufregung gesorgt hat. Wer ist die oft zurückhaltende Nordfranzösin? Über eine Première Dame, die sich nicht als solche sieht und wohl mehr im Licht der Öffentlichkeit steht, als ihr manchmal lieb ist.