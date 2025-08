Zwei Kinder werden in Frankreich als vermisst gemeldet – Stunden später findet man sie tot in einem privaten Swimmingpool. Was ist über den Vorfall bekannt?

Antibes - In einem Swimmingpool in Südfrankreich sind zwei tote Kinder gefunden worden. Eine Untersuchung zur Todesursache laufe, teilte die Staatsanwaltschaft Grasse mit. Noch im Tagesverlauf soll eine Autopsie durchgeführt werden.

Französischen Medien zufolge hatte die Familie die sechs und acht Jahre alten Kinder am Montagnachmittag in Antibes als vermisst gemeldet. Am Abend wurden dann die Leichen der Kleinen in dem privaten Pool gefunden. Laut der Zeitung "Le Parisien" wohnte die Familie in der Nähe des Grundstückes, auf dem die leblosen Kinder entdeckt wurden.