1 Die Leichen der beiden Kinder wurden in einem privaten Pool entdeckt. (Symbolbild) Foto: imago images/imagebroker/imageBROKER/A. Bernhard via www.imago-images.de Zwei Kinder werden in Frankreich als vermisst gemeldet – Stunden später findet man sie tot in einem privaten Swimmingpool. Was ist über den Vorfall bekannt?







Link kopiert



In einem Swimmingpool in Südfrankreich sind zwei tote Kinder gefunden worden. Eine Untersuchung zur Todesursache laufe, teilte die Staatsanwaltschaft Grasse mit. Nach der Autopsie gehen die Ermittler von einem Unfall aus, wie es von der Behörde am Abend hieß.