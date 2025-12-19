Frankreich würdigt Engagement: Empfinger erhalten Einladung in Pariser Schloss

Die Partnerschaft zwischen Empfingen und La Roche-Blanche wurde für den 1. Deutsch-französischen Städtepartnerschaftspreis des französischen Senats nominiert.
Im November flatterte sie herein – die Information, dass Empfingens Partnergemeinde La Roche-Blanche zu den Nominierten des 1. Deutsch-französischen Städtepartnerschaftspreises des französischen Senats gehört. Die Aufregung und auch die Freude darüber war auch in Empfingen groß. Nach den Worten des Senatspräsidenten Gérard Larcher ist eine Nominierung für den Preis das Ergebnis einer engen Verbundenheit zweier Gemeinden, „eines Tandems: Ihre beiden Dynamiken spiegeln sich gegenseitig. Ohne die eine wäre die andere verwaist.“ Ziel des deutsch-französischen Partnerschaftspreises ist es, „zu den Wurzeln der Partnerschaften zurückzukehren, um ihre ganze Vielfalt und den ganzen Reichtum neu sichtbar zu machen.“