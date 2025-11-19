Frankreich: Wir zählen unsere Toten – Drogengewalt schockt Marseille

Eine Tötung erschüttert Frankreich: Der Bruder eines Aktivisten wird in Marseille Opfer von Drogengewalt. Wie reagiert Präsident Macron auf Empörung und Verzweiflung in den Hochhausvierteln?
Marseille - Drogenbosse haben in Marseille den Bruder eines bekannten Kritikers der Rauschgiftkriminalität mutmaßlich zur Einschüchterung erschießen lassen und damit einen frankreichweiten Sturm der Entrüstung ausgelöst. Präsident Emmanuel Macron lud mehrere Minister zu einem Krisentreffen zum Kampf gegen Drogenkriminalität und sagte, dass der Handel Frankreichs Städte destabilisiere und die Gesellschaft schwäche, wie Regierungssprecherin Maud Begeon nach einer Kabinettssitzung sagte.