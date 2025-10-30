Kriminalität: Weitere Festnahmen nach Kunstraub im Louvre

Nach dem Raub im Louvre fassen die Ermittler weitere Verdächtige. Die Suche nach der Beute läuft indes weiter.
Paris - Nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre hat es weitere Festnahmen gegeben. Fünf weitere Verdächtige seien im Großraum Paris festgenommen worden, nachdem es bereits am Wochenende zwei Festnahmen gegeben hatte, sagte die Pariser Staatsanwältin Laure Beccuau im französischen Sender RTL. Die geraubte Beute im Millionenwert habe man bei den Durchsuchungen allerdings nicht gefunden.