Frankreich: Totes elfjähriges Mädchen: Polizei schnappt Verdächtigen

1 Menschen trauern in Evry nach dem Tod einer elfjährigen Schülerin.

Ein elfjähriges Mädchen kommt aus der Schule nicht nach Hause. Nachts wird seine Leiche in einem Wald gefunden. Die Ermittler kommen einem Verdächtigen auf die Spur. Gibt es ein Geständnis?









Nach dem Tod eines elfjährigen Mädchens in Frankreich hat die Justiz einen Tatverdächtigen identifiziert. Der Mann wurde aufgrund des Verdachts der Tötung einer Minderjährigen in Polizeigewahrsam genommen und hat die Tat gestanden. Wie die Staatsanwaltschaft in Evry mitteilte, wurde die DNA des Verdächtigen an den Händen des Opfers nachgewiesen. Die Leiche des Mädchens war wenige Stunden nach ihrem Verschwinden in einem Waldstück aufgefunden worden.