Frankreich: Tote und Verletzte bei Busunglück in den Pyrenäen

– Bei einem Busunglück in den Pyrénées-Orientales, den Ostpyrenäen, im Süden Frankreichs sind mehrere Menschen ums Leben gekommen, weitere Personen wurden schwer verletzt. Wie der Radiosender „France Info“ mit Bezug auf die dortige Präfektur berichtete, seien mindestens drei Menschen ums Leben gekommen, acht weitere sollen schwer verletzt sein. Zunächst war von zwei Toten und fünf Schwerverletzten die Rede.

Der Unfall ereignete sich am späten Sonntagnachmittag auf einer bergigen Straße in Richtung Porté-Puymorens, einer Skistation rund 100 Kilometer vom Fürstenstaat Andorra entfernt. Der spanische Reisebus soll nach ersten Erkenntnissen gegen einen Felsen geprallt sein und sich überschlagen haben. 47 Personen sollen an Bord gewesen sein.

Drei Hubschrauber und rund hundert Feuerwehrleute und Rettungskräfte waren im Einsatz. Über die Unfallursache war zunächst nichts bekannt.