Zwölf Tote, 30 Vergiftungen: Ein Klinikarzt steht in Frankreich vor Gericht. Der Anästhesist beteuert seine Unschuld und spricht von einem Komplott. Die Anklage fordert die Höchststrafe.
Besançon - Im Prozess gegen einen Anästhesisten in Ostfrankreich, der 30 Patienten vergiftet und 12 davon getötet haben soll, hat die Anklage lebenslange Haft gefordert. "Sie sind „Doktor Tod“, Sie sind ein Mörder, Sie haben diese Klinik in einen Friedhof verwandelt, Sie beleidigen alle Ärzte", sagte Staatsanwältin Christine de Curraize zum Abschluss des mehrstündigen Plädoyers vor dem Schwurgericht in Besançon, wie die Zeitung "L'Est Républicain" aus dem Verhandlungssaal berichtete. Eine zweite Staatsanwältin, die im Wechsel mit ihrer Kollegin das Plädoyer vortrug, brach am Ende ihrer Ausführungen in Schluchzen aus.