Musik: Sängerin Caterina Valente im Alter von 93 Jahren gestorben

2 Caterina Valente lebte seit vielen Jahren in Lugano in der Schweiz. (Archivbild) Foto: Hermann-Josef Wöstmann/dpa

Valente galt als Multitalent mit einer höchst wandelbaren Stimme. Sie stand von Kindesbeinen an auf der Bühne und bezauberte Nachkriegsdeutschland mit ihrem italienischen Charme.









Genf - Die aus den 50er und 60er Jahren berühmte Sängerin Caterina Valente ("Ganz Paris träumt von der Liebe") ist tot. Sie sei am 9. September im Alter von 93 Jahren friedlich in ihrem Haus in Lugano in der Schweiz gestorben, sagte ihr Pressesprecher Günther Huber der Deutschen Presse-Agentur unter Berufung auf ihre Söhne.