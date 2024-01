1 Frankreichs Präsident Emmanuel Macron tauscht seine Premierministerin aus. Foto: Christophe Ena/AP Pool/dpa

Nach Tagen der Spekulation gibt es einen Wechsel an der Spitze von Frankreichs Regierung. Präsident Macron tauscht Premierministerin Élisabeth Borne aus. Ihr Nachfolger soll heute ernannt werden.









Link kopiert



Paris - Präsident Emmanuel Macron will am Vormittag Frankreichs neuen Premierminister ernennen. Das teilte der Präsidentenpalast in Paris mit. Eineinhalb Jahre nach dem Beginn seiner zweiten Amtszeit hatte Macron sich zum Austausch der bisherigen Premierministerin Élisabeth Borne entschlossen.