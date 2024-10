Frankreich: Osama bin Ladens Sohn aus Europa verbannt

Osama bin Ladens Sohn Omar (43) gilt in der EU jetzt als unerwünschte Person. Sein Aufenthalt als Künstler in der Normandie wurde abrupt beendet. Damit profiliert sich auch der neue rechte Innenminister Bruno Retailleau.

Frankreich hat ein Wiedereinreiseverbot gegen einen bereits außer Landes befindlichen Sohn des 2011 getöteten Terrorchefs Osama bin Laden verhängt. Die Justiz habe die „Rechtmäßigkeit der Entscheidung im Interesse der nationalen Sicherheit bestätigt“, teilte der französische Innenminister Bruno Retailleau mit.

Omar bin Laden habe anlässlich des Todestages seines Vaters im Jahr 2023 in sozialen Netzwerken Äußerungen gemacht, die auf eine Verherrlichung des Terrorismus hindeuteten. Daraufhin habe der Präfekt eine Ausreiseverfügung erlassen und die Ausreise des heute 43-Jährigen erwirkt.

Osama bin Ladens Sohn unerwünscht

Das nun vom Gericht bestätigte Einreiseverbot stelle sicher, dass er nicht – aus welchen Gründen auch immer – nach Frankreich zurückkehren könne, so Bruno Retailleau (Les Républicains). Frankreichs neuer Innenminister, der auch ein Referendum gegen die illegale Migration fordert, hat zudem ein dauerhaftes Aufenthaltsverbot angeordnet.

Retailleau wird auch eine Nähe zur Le-Pen-Partei Rassemblement National nachgesagt, obwohl sich diese in der Opposition zur von Emmanuel Macron berufenen Mitte-Rechts-Regierung befindet. Kritiker behaupten, dass das Minderheitskabinett von Premierminister Michel Barnier indirekt von Le Pen toleriert werde. Omar bin Ladens Reiseerlaubnis für den ganzen Schengen-Raum ist durch die Anordnung von Retailleau automatisch erloschen.

Osama Bin Ladens Sohn in Frankreich

Bin Ladens Sohn hielt sich seit 2018 legal in Frankreich auf und lebte mit seiner britischen Frau in der Normandie. Dort habe er sich zuletzt mit Malerei beschäftigt, berichtete der Sender BFMTV. Omar bin Laden habe gegen seine Abschiebung geklagt, Frankreich aber 2023 selbst verlassen und sich in Katar niedergelassen.

Gegenüber den Behörden habe Bin Laden jr. betont, er habe sich schon vor Jahren von der von seinem Vater gegründeten und geführten Terrororganisation al-Qaida distanziert. Dies war offensichtlich irreführend oder offen gelogen. Er ist eines von mehreren Kindern des ehemaligen Terrorchefs.