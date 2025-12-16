Frankreich: Mbappé gewinnt Gehaltsstreit – PSG muss 61 Millionen zahlen

Im Streit um ausstehende Gehälter hat das Pariser Arbeitsgericht Kylian Mbappé recht gegeben. PSG muss dem Fußballstar rund 61 Millionen Euro zahlen – doch das letzte Wort ist noch nicht gesprochen.
Paris - Im Millionenstreit zwischen Fußballstar Kylian Mbappé und seinem Ex-Club Paris Saint-Germain hat das Pariser Arbeitsgericht den Club zur Zahlung von rund 61 Millionen Euro verurteilt. Die Richter gaben dem Spieler recht und verurteilten den Verein zur Zahlung der von Mbappé geforderten offenen Gehälter und Prämien. Das seit eineinhalb Jahren andauernde juristische Kräftemessen ist damit aber nicht zu Ende. Beide Parteien haben nun die Möglichkeit, vor das Berufungsgericht zu ziehen.