Eröffnung der Olympischen Spiele: Brandanschläge auf Schnellzugnetz in Frankreich

1 Die französische Bahngesellschaft SNCF ist Opfer eines „massiven Angriffs“ geworden. Foto: AFP/IAN LANGSDON

Die Angst vor einem Anschlag bei den Olympischen Spielen in Paris ist groß. Nun gab es einen massiven Angriff auf das französische Zugnetz. War es Sabotage?









Die Bahngesellschaft SNCF teilt am Freitag mit, dass sie Opfer eines „massiven Angriffs“ geworden ist, der wohl darauf ausgerichtet sein soll, das TGV-Netz lahmzulegen. Das berichtet der „Figaro“. Wenige Stunden vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Paris wurden drei Brände auf den Gleisen festgestellt. Durch die Brandanschläge werden die Fernverkehrsstrecken der Bahn an den Atlantik, in den Norden und in den Westen stark gestört. Auch auf der Route zum Stade de France, einem der Austragungsorte der Olympischen Spiele, geht derzeit nichts.