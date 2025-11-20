Frankreich: Lady Di kehrt als Wachsfigur nach Paris zurück

2 Fans von Lady Di können die Königin der Herzen künftig in einem Pariser Wachsfigurenkabinett bewundern. Foto: Christophe Ena/AP/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Mehr als 28 Jahre nach ihrem Tod in Paris kehrt Lady Di als Wachsfigur zurück. Dargestellt wird sie in einem berühmten schwarzen Kleid, das zu einem Zeichen von Rebellion und Freiheit wurde.







Link kopiert



Paris - Mehr als 28 Jahre nach ihrem tragischen Tod kehrt Lady Di als lebensgroße Wachsfigur in das Grévin-Museum nach Paris zurück. Diana bleibe eine wichtige Figur der weltweiten Popkultur, die für ihren Stil, ihre Menschlichkeit und ihre Unabhängigkeit gefeiert werde, teilte das Museum mit. Dargestellt wird Diana in einem schulterfreien, die Figur betonenden, schwarzen Cocktailkleid, das als sogenanntes Rachekleid (revenge dress) in die Geschichte einging.