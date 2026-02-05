Frankreich: Justiz ermittelt - Übergriffe auf 250 Frauen bei Bewerbung

Mit harntreibenden Mitteln und versteckten Fotos: Ein französischer Kulturbeamter soll Frauen bei Bewerbungsgesprächen gezielt gedemütigt haben. Erst nach Jahren flog sein Tun auf.
Paris - Die Pariser Justiz ermittelt wegen sexueller Übergriffe auf rund 250 Frauen unter Einsatz von Medikamenten sowie wegen Verletzung der Privatsphäre gegen einen ehemaligen Beamten des Kulturministeriums. Betroffene Frauen, die noch keine Aussage gemacht hätten, könnten sich bei den Fahndern melden und als Nebenklägerin auftreten, teilte die Staatsanwaltschaft in Paris mit.